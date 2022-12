Strutture sportive in piazza e nuovi giochi alla scuola dell'infanzia: interventi ad Avane e Santa Maria

Nuovi giochi per la scuola dell'infanzia e una piazza sempre più a misura di giovani e giovanissimi nel segno dello sport e della socializzazione. Sono i nuovi interventi in programma a Santa Maria e Avane, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze della cittadinanza di ogni età, fornendo nuovi servizi e anche nuove strutture per il tempo libero.

Nei giorni scorsi, è stato affidato l'appalto relativo alla riqualificazione dello spazio sportivo di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ad Avane e degli spazi ludici nel giardino della scuola dell'infanzia Piero della Francesca, situata nell'omonima via a Santa Maria: se ne occuperà la ditta Holzhof per una spesa complessiva di poco superiore a 28mila euro, con l'obiettivo di concludere gli interventi nei primi mesi del nuovo anno.

Il progetto, elaborato dall'ufficio Tecnico comunale, muove i passi dalla convinzione che la possibilità di svolgere attività ludica all'aperto è di fondamentale importanza per tutte le fasce di età. Da qui la volontà dell'amministrazione comunale di rinnovare e migliorare la dotazione di strutture esistenti in due luoghi fondamentali per la socializzazione come scuole e piazze. Un intervento che fa parte di un progetto più complessivo di ampliamento e sostituzione di attrezzature per le attività di gioco all'aperto e attività fisica all'aperto ubicate in piazze e parchi cittadini. Il progetto prevede due distinti lotti.

Per quanto concerne piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, l'intervento di riqualificazione doterà l'impianto sportivo di libero accesso, già presente e dotato di pavimentazione, di due porte 'multisport' e di canestri che permetteranno di avere a disposizione sia un campo per giocare a calcetto sia un campo da basket. In più, saranno realizzate le strisce di delimitazione dei 'campi' da calcetto e basket. Spostandosi nel giardino della scuola dell'infanzia Piero della Francesca, saranno invece ricollocati i giochi dopo la rimozione di quelli in legno, in parte usurati, avvenuta nel mese di settembre: bambine e bambini avranno a disposizione due strutture 'multigioco', comprensive di pannelli per l'attività ludica e di una torre gioco con doppio scivolo, sistemata su pavimentazione anti-trauma.

"Garantire ai cittadini, a partire dai più piccoli, adeguati spazi di gioco e socializzazione è per la nostra amministrazione una priorità - sottolinea l'assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci - Le aree ludiche e le aree che consentono di praticare sport a cielo aperto sono prima di tutto luoghi di incontro e di condivisione di esperienze. Per questo, credo che l'intervento di Avane e quello di Santa Maria siano importanti, anche perché vanno a inserirsi in un percorso di manutenzioni che, in varie fasi, hanno interessato, interessano e interesseranno tutta la città".

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Empoli