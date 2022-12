The Who in concerto alle Cascine, saranno al Firenze Rocks

C'è una grossa novità per la musica live in Toscana. The Who suoneranno a Firenze al Firenze Rocks. Vanno a unirsi ai Maroon 5, che hanno ufficializzato la data nelle ore scorse. Gli Who saranno alla Visarno Arena il giorno precedente, ovvero sabato 17 giugno 2023. Suoneranno assieme all'orchestra e riproporranno i loro pezzi che hanno fatto la storia del rock.

L'annuncio è arrivato dai canali ufficiali del Firenze Rocks. I biglietti saranno in vendita in anteprima per i possessori dell’app Firenze Rocks a partire dalle ore 10:00 di giovedì 15 dicembre; tramite vendita generale a partire dalle ore 11:00 di venerdì 16 dicembre su http://firenzerocks.it.