Torneo dell'Immacolata, a Fucecchio pallavolo protagonista con 110 atlete in campo

È stata una giornata all’insegna dello sport e della voglia di stare insieme quella che giovedì 8 dicembre ha riunito a Fucecchio nove società sportive che hanno preso parte alla X° edizione del "Torneo dell’Immacolata", promosso dall’ASD Pallavolo Fucecchio e riservato alla categoria Under 14 Femminile.

Oltre alle padrone di casa, sono scese in campo Folgore San Miniato, Stella Rossa Firenze, Robur Scandicci, Pallavolo Certaldo, Euroripoli Firenze, Pallavolo Grosseto, Olympia Gambassi e Volley Cecina per un totale di 110 giocatrici ed oltre 300 spettatori. Al torneo, vinto dalla Pallavolo Fucecchio dopo una giornata di gare disputate su tre campi di gioco (la palestra delle scuole medie Montanelli-Petrarca, la palestra geodetica e la palestra delle scuole elementari Pascoli), sono intervenuti l’assessore allo sport Fabio Gargani e l’allenatore e la palleggiatrice della prima squadra della Pallavolo Fucecchio, militante nel campionato di serie C, Niccolò Giannoni e Virginia Basili. Sul podio, accanto alle padrone di casa, sono salite la Stella Rossa Firenze, seconda classificata, e l’Euroripoli Firenze, terza, seguite da Volley Cecina, Pallavolo Grosseto, Robur Scandicci, Olympia Gambassi, Folgore San Miniato e Pallavolo Certaldo. Il premio come miglior giocatrice è andato invece a Rosa Scarpati della Pallavolo Fucecchio.

"Lo sport in generale è fonte di educazione e disciplina – commenta il presidente della Pallavolo Fucecchio Moreno Scarselli – ed è importante per la crescita e la formazione dei giovani. Per questo il nostro impegno è rivolto principalmente al settore giovanile, come dimostra questa manifestazione riservata alla categoria Under 14. A giochi conclusi possiamo essere soddisfatti, sia per il risultato ottenuto sul campo sia aver fatto conoscere alle squadre ospiti le attrazioni della nostra città. Ringrazio l’assessore Fabio Gargani per la sua presenza e l’Amministrazione comunale per le palestre messe a disposizione, nella speranza che in futuro possano aumentare così da programmare manifestazioni ancor più rilevanti".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa