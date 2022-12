Una bici per Riccardo, parte la raccolta fondi

Riccardo Rossi di Arezzo è nato con focomelia all’arto destro, ma da anni pratica speleologia, pallanuoto paralimpica e la bici è una delle sue più grandi passioni.

“Nonostante la focomelia abbia causato una conseguente diminuzione della mano, del braccio, della parte pettorale, di una gamba, oltre ad una evidente scoliosi, non sono una persona che si lascia abbattere, mi sono sempre confrontato con i miei limiti e ho sempre avuto il bisogno di dimostrare a me stesso che il limite è quasi sempre mentale e non fisico”. Scrive così sulla piattaforma GoFundMe dove ha da poco lanciato una raccolta fondi per partecipare a gare di Enduro nella stessa categoria dei normo.

“Per fare questo, però, ho bisogno del vostro aiuto. Ho la necessità di realizzare una protesi ad hoc che non mi provochi dolore durante le evoluzioni e una bici studiata e modificata per le mie esigenze” è l’appello di Riccardo.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/dai-una-mano-a-ricca