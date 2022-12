Use ko ad Ozzano, coach Valentino: "Facciamo tesoro degli errori e guardiamo avanti"

Non è contento coach Luca Valentino. La sconfitta netta sul campo di Ozzano non è piaciuta al tecnico biancorosso che, nella sua analisi post partita, è severo con sé stesso e con la squadra.

"Venivamo da quattro ottime partite – attacca – gare nelle quali avevamo dimostrato una crescita netta ed evidente. Se i ragazzi sono arrivati ad Ozzano scarichi mentalmente e non preparati per affrontare la partita è solo responsabilità mia. Ora facciamo tesoro degli errori commessi e guardiamo avanti anche perché il calendario è particolarmente difficile. Abbiamo infatti davanti una settimana che ci porta all'ultima partita del 2022 contro una vera corazzata come Faenza, reduce oltretutto dalla vittoria contro Piacenza di ben 32 punti. Sappiamo che ci aspetta una gara difficilissima ma, per quanto ci riguarda, la cosa fondamentale sarà riprendere la strada giusta intrapresa fino a cinque giorni fa".

La gara di domenica prossima chiuderà il 2022 biancorosso visto che la partita successiva, penultima del girone di andata, si giocherà al Pala Sammontana sabato 7 gennaio. Anche per questo sarebbe importante vedere una squadra con un atteggiamento diverso per riuscire, come ha spiegato il suo coach, a riprendere la strada intrapresa nelle ultime settimane.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa