A Poggibonsi ultimo appuntamento con il Lettura Day

Ultimo appuntamento domani, giovedì 15 dicembre, con il Lettura Day alla Biblioteca comunale Gaetano Pieraccini. Dalle pagine social della biblioteca sarà Bianca, da Londra, a leggere ad alta voce un brano da “Canto di Natale” di Charles Dickens. L’iniziativa Lettura Day, promossa dall’Associazione degli editori indipendenti italiani e dal Centro per il Libro e la Lettura in collaborazione con librerie, biblioteche, scuole, è dedicata quest’anno al tema “Leggere unisce il mondo”. Per cui è stato chiesto a persone residenti all'estero di leggere al alta voce brani tratti da un libro (per come previsto dal progetto) e di farne un video, spedito on line alla biblioteca e da qui condiviso sui social.



Sono stati sei gli appuntamenti mensili con lettori a giro per il mondo, che hanno coinvolto città europee e d'oltreoceano. I contenuti principali sono stati pubblicati sulla pagina fb della Biblioteca (raccolti in una playlist apposita) mentre sulla pagina instagram è stato realizzato un contenuto per il feed e due stories pubblicitarie con il link al contenuto principale di fb.

Questi gli appuntamenti, tutti disponibili sulla playlist della biblioteca.

A maggio, da Parigi, Jacopo legge un brano di “Grand Hotel Europa” di Ilja Leonard Pfeijffer (Nutrimenti editore): a giugno, da Madrid, Andrea legge un brano da “Hai la mia parola” di Patrizia Rinaldi (Sinnos editore); a settembre, da Oslo, Nursel (Selly) legge un brano da “Kristin, figlia di Lavrans” di Sigrid Undset; a ottobre, da Columbus (Ohio, USA), Gaia legge un brano da “Tutt'altro che tipico” di Nora Raleigh (Uovonero editore); a novembre, da Anversa, Serena legge un brano da “Donne che parlano” di Miriam Toews (Marcos y Marcos editore) in adesione alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne.



A dicembre, appuntamento conclusivo da Londra, con Bianca che legge un brano da "Canto di Natale" di Charles Dickens.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa