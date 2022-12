A Treggiaia l'evento 'Autunno in Piazza'

"Autunno in Piazza" nel borgo storico di Treggiaia. L'appuntamento è per domenica prossima, 18 dicembre, dalle 10 alle 19, quando piazza Monti ospiterà la prima edizione di una rassegna artigianale ed enogastronomica con prodotti tipici, locali e della Garfagnana.

L'organizzazione è della associazione Progetto Treggiaia 2.0, che, nei mesi scorsi, ha ridato slancio al circolo della frazione, riaprendolo dopo un periodo di stop e convogliando persone ed energie sul territorio, ripartendo da arte, cultura e socialità. E da un punto di ritrovo e aggregazione, ritornato a nuova vita, grazie all'impegno di una organizzazione di promozione sociale che, ad oggi, sotto la guida del presidente Raffaello Minuti, conta oltre 200 iscritti.

"L'obiettivo - spiegato dall'associazione - quello di far ritrovare agli abitanti del paese il gusto dello stare insieme e di riportare in vita manifestazioni, eventi, progetti inclusivi, ripartendo dal circolo e creando un ambiente nuovo ed accogliente, con la sede che è in via San Bartolomeo, nel cuore di Treggiaia Alta.

Importante, per favorire l'iniziativa, il contributo fornito dall'Amministrazione Comunale che, da subito, ha appoggiato i progetti legati alla ripartenza. Rilancio che, domenica prossima, vedrò un altro step con lo svolgimento di "Autunno in Piazza". Importante sottolineare il servizio di bus navetta, che sarà attivo, in maniera del tutto gratuita, dal parcheggio in zona I Fabbri.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa