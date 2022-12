Abbandonano calcinacci in strada, denunciati in 3

Avevano abbandonati calcinacci e mattonelli nella strada vicinale delle Casermette a Bibbona. Per questo tre uomini di origine albanese sono stati denunciati dai carabinieri forestali di Cecina. Si tratta del titolare di una impresa edile di Cecina e di due suoi dipendenti. A inchiodarli le telecamere di sicurezza posti sulla strada di Marina di Cecina. Lo sversamente sarebbe avvenuto in pieno giorno, in una zona di periferia. I tre dovranno rispondere dell’illecito smaltimento dei rifiuti e del trasporto effettuato con un mezzo non abilitato.