Alimenti scaduti e laboratorio sporco, multe dei Nas in un negozio del Pisano

Alimenti oltre il limite di scadenza, sporco diffuso sul pavimento. È quanto rinvenuto dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno e dai militari di Pisa durante un servizio di controllo nel settore degli alimenti tipici delle festività natalizie. Durante le verifiche sul territorio pisano i carabinieri hanno segnalato all'autorità amministrativa un esercente, contestandogli la presenza di vari alimenti tra cui ricotta, formaggio fresco e yogurt, con data di scadenza superata di validità e di aver tenuto il laboratorio di produzione di alimenti in precarie condizioni igienico-sanitarie, data la presenza di sporco diffuso sul pavimento riscontrata dai militari. Sequestrate a scopo cautelativo 12 confezioni di prodotti alimentari per un valore di circa 150 euro mentre per l'esercente sono scattate multe per alcune migliaia di euro.