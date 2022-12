Un annullo filatelico e una cartolina per il municipio rinnovato di Certaldo

Si avvicina la festa per l’inaugurazione del nuovo municipio di Certaldo, costruito nel 1866 in Piazza Boccaccio che finalmente riaprirà le proprie porte dopo un importante intervento di recupero strutturale e funzionale. Per l’evento, che si svolgerà sabato 17 dicembre con il taglio del nastro alle 11, sono stati realizzati da Poste Italiane un annullo filatelico e una cartolina.

Il progetto di recupero, del valore complessivo di 1,5 milioni di euro circa, finanziato in parte dalla Regione Toscana con 800mila euro di contributo, è servito per risolvere la vulnerabilità sismica e rafforzare la stabilità statica, oltre ad un ammodernamento dell’impiantistica.

La cartolina ritrae la facciata del palazzo vista dall’angolazione destra della piazza, con la statua di Giovanni Boccaccio che si erge maestosa e che sembra con la mano indicare l’edificio ristrutturato. L'annullo speciale indica invece l’occasione della celebrazione, un importante momento di festa per il territorio e per il patrimonio culturale dell’intera comunità.

“Abbiamo pensato di rendere ancora più speciale l’evento – ha spiegato il sindaco del Comune di Certaldo Giacomo Cucini – con una cartolina e l’annullo filatelico proprio per lasciare un ricordo simbolico di questa giornata e dell’importante lavoro che è stato fatto, il più rilevante dalla costruzione del palazzo. Vogliamo che la festa resti impressa nel tempo, perché il municipio è il luogo in cui si amministra da sempre la giustizia della città, il luogo istituzionale per eccellenza in cui esercitare la democrazia”.

La cartolina, realizzata in tiratura limitata in 1.000 copie, sarà disponibile gratuitamente per tutti coloro che la richiederanno insieme al timbro figurato, presso il palazzo comunale, aperto per l’occasione ai visitatori dalle ore 11 alle 17.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa