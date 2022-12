Avane, grande partecipazione per il primo Forum Energia in Toscana

Si è svolta oggi alla Vela di Avane la prima edizione del Forum dell’Energia organizzato da Legambiente Toscana in collaborazione con il comune di Empoli. Un confronto estremamente partecipato tra istituzioni, enti del terzo settore e imprese sul tema dell’efficienza energetica che si pone l’obiettivo di radicarsi come appuntamento annuale di discussione sulle politiche energetiche del territorio toscano.

Le rinnovabili al centro dell’incontro, dalla macro impiantistica fino alla produzione in piccola scala senza però tralasciare la lotta agli sprechi e investimenti nell’edilizia sostenibile. Per l’associazione ambientalista è necessario rivoluzionare il modello energetico attuale. Per fare ciò occorre uno sblocco degli impianti da fonti pulite e una semplificazione e un’accelerazione delle autorizzazioni paesaggistiche, che troppo spesso rallentano la produzione di energia green. Ciò significa varare un piano straordinario per l’individuazione delle aree idonee e istituire una cabina di regia interministeriale per favorire la messa in opera dell’impiantistica necessaria. Importante, anche, stimolare il protagonismo delle comunità locali, con la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e delle esperienze di Autoconsumo Collettivo. Ma, soprattutto, installare nuovi pannelli fotovoltaici nelle nostre città, accompagnare la promettente tecnologia agrivoltaica nelle nostre campagne e realizzare i parchi eolici (a terra e off-shore) che servono al Paese.

Tema centrale di questa prima edizione del Forum anche l’impatto sul paesaggio degli impianti rinnovabili. Vista l’impellente necessità di rispondere alla crisi climatica, è necessario accettare una nuova idea di paesaggio integrandolo e rinnovandolo secondo le necessità del nostro tempo. E per farlo in modo sostenibile anche dal punto di vista culturale, occorre mettere in campo regole condivise e trasparenti, una buona pianificazione e una straordinaria qualità nella progettazione. La trasformazione del paesaggio non può ridursi a questione estetica, ma diventa sociale e ambientale, e quindi etica. La presenza di impianti sugli edifici non deve più essere percepita come fattore di disturbo visivo ma come modifica accettata dell’aspetto tradizionale dei luoghi.

"Siamo soddisfatti della riuscita del primo Forum Energia di Legambiente Toscana. Oggi a Empoli abbiamo toccato tutti i nodi salienti della transizione energetica che la nostra regione dovrà realizzare nei prossimi anni... Risparmio, efficienza, modello decentrato fondato sulle fonti rinnovabili... Insomma una rivoluzione gentile, necessaria al Paese e a tutti noi!" commenta Fausto Ferruzza, Presidente di Legambiente Toscana.

"Siamo molto felici che Legambiente abbia deciso di organizzare a Empoli il Forum regionale dedicato all'energia e ringrazio il presidente Fausto Ferruzza per questa iniziativa che auspichiamo diventi un appuntamento fisso annuale - sottolinea l'assessore all'Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini - Abbiamo avuto l'occasione di ascoltare, approfondire e discutere di energie rinnovabili, partendo dall'attualità e guardando al futuro. Credo che questa mattinata debba rappresentare soltanto l'inizio di un percorso che metta al centro l'obiettivo di trovare alternative per il nostro modello di sviluppo. Legambiente, da anni, è impegnata su questo fronte e noi vogliamo continuare a essere al suo fianco".

Fonte: Legambiente - Ufficio stampa