Bilancio MetroCittà, fondi per le scuole di Empoli e la cassa di espansione di Fibbiana

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, con i Sindaci e i rappresentanti dei Comuni del territorio, hanno approvato la manovra di bilancio della Metrocittà per il triennio 2023-2025 illustrata dal Sindaco Dario Nardella e dalla Vice Sindaco dell'ente Brenda Barnini: sono previste spese di investimento per 207,8 mln di euro nel 2023, per 46,1 mln di euro nel 2024 e per 29,6 mln di euro nel 2025 per complessivi 283,5 mln di euro.

Si registra l'incremento relativo alle spese energetiche pari a 11 milioni di euro l'anno, quasi il doppio rispetto a quanto sostenuto nel bilancio precedente (6 milioni l'anno).

Il bilancio è in equilibrio formale e sostanziale. E' stato approvato dalla maggioranza Pd-Iv. Contrari il Centrodestra per il cambiamento e Territori beni comuni.

Entrando nelle diverse voci di bilancio (elenco completo in allegato).

Sono previsti interventi di riforestazione 2023/2025 per complessivi euro 1.464.144,99 di cui euro 1.314.144,99 ed euro 150.000,00 per l’anno 2025.

La spesa di resilienza per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla rete stradale (contributo MIMS 2023/2025) si prevede una spesa di complessivi euro 5.996.990,00 di cui euro 1.649.172,00 per l’anno 2023, euro 2.398.796,00 per l’anno 2024 ed euro 1.949.022,00 per l’anno 2025.

Interventi programmati e in corso sulle ciclovie:

- Ciclopista Signa- Montelupo finanziata RT (Regione Toscana) per euro 798.925,20

- Pista ciclabile Compiobbi Vallina, risorse residue per euro 367.925,20 finanziata da Bando perfierie e fondi RT

- Ciclovia del sole Firenze – Verona pe euro 1.247.980,00 finanziata da RT e Comuni Signa e Campi Bisenzio

- Superpista ciclabile Firenze-Prato: risorse residue per euro 2.253.480,85 finanziata da Patto per Firenze, da Sviluppo Toscana e dal Comune di Firenze.

Cassa di espansione di Fibbiana: nel 2023 sono iscritte risorse regionali residue per euro 532.445,92.

Trasferimento Mims (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) per acquisto mezzi per il Trasporto pubblico locale per l'anno 2023: euro 5.914.206,40.

Viabilità

Per gli anni 2023/2025 sono programmati i fondi Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per manutenzione strade, ponti e viadotti per una spesa complessiva di euro 21.930.096,20 di cui, in dettaglio:

- euro 15.995.788,83 per l’annualtà 2023, euro 5.388.627,59 per l’annualità 2024 ed euro 545.679,78 per l’annualità 2025.

- euro 5.445.762,48 per l’annualità 2023 per la manutenzione ponti e viadotti e le restanti risorse pari ad euro 16.484.333,72 per manutezione strade 2023/2025.

Alle suddette risorse statali si aggiunge il contributo Mims – Aree interne 2023/2025 per complessivi euro 2.688.990,00 di cui euro 448.165,00 per il 2023, euro 746.942,00 per il 2024 ed euro 1.493.883,00 per il 2025.

Finanziamenti regionali per opere e manutenzioni straordinarie strade, ponti e viadotti, anni 2023/2025, per complessivi euro 21.688.098,60.

Altri interventi e trasferimenti 2023/2025 per manutenzione strade e rotatorie per complessivi euro 3.548.265,20, di cui:

- euro 1.198.265,20 finanziati con fondi di altri soggetti ed euro 2.350.000,00 con fondi propri

- euro 2.497.694,96 per l’annualtà 2023 (di cui euro 837.500,00 da convenzione autostrade SP 8/107/131) ed euro 1.050.570,24 per l’annualità 2024.

Istituti scolastici

Riprogrammazione della nuova scuola Empoli – Patto per Firenze per euro 823.708,00 (a fronte costo totale di circa 7 mln di euro).

Incarichi progettazione istituti scolastici 2023/2025 finanziati con fondi propri per complessivi euro 300.000,00 (euro 150.000,00 per ciascuna annualità).

Manutenzione straordinaria istituti scolastici 2023/2025 finanziati con fondi propri per euro 450.000,00 (euro 150.000,00 per ciascuna annualità).

Trasferimenti per complessivi euro 4.869.296,04:

- a istituti scolastici per acquisto arredi per complessivi euro 3.000.000,00 (euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità)

- al Comune di Firenze – Fondi Miur (Ministero dell'Istruzione e del Merito) per Isis L. Da Vinci per euro 1.869.296,04.

- Ampliamento dell’edificio bioclimatico dell’Ist. Ferraris V. Sanzio – Empoli per euro 3.124.339,18

- Riqualificazione e restauro coperture Michelangelo V. DellaColonna 9-11 – Firenze per euro 1.341.000,00;

- Antisismico Da Vinci lotto 2 per euro 1.278.912,11 (oltre lotto 1 RT per euro 1.070.844,66)

- Antisismico Fermi lotto 2 per euro 2.627.119,76 (oltre lotto 1 RT per euro 1.129.075,47)

- Consolidamento solai Vasari succursalie per euro 730.701,57 (comprensivo contributo originario di euro 664.274,15 e del caro materiali 10%)

- Completamento Bio Ferraris per euro 3.124.339,18

- Coperture Michelangelo per euro 1.070.710,97

- Palestra Chino Chini per euro 1.023.054,79

- Antincedio ISA Sesto per euro 348.600,16

- Nuova sede Pascoli – polo S. Salvi per euro 3.791.863,05 (comprensivo del contributo, al netto dell’incasso 10% del contributo oltre il 10% del caro materiali inseriti nel 2022)

- Antincendio Cellini Tornabuoni per euro 1.607.481,86

- Antincendio Isa Firenze per euro 5.670.557,70 (comprensivo del contributo, al netto dell’incasso del 10% del contributo, per euro 5.103.501,92 e del 10% caro materiali per 567.055,77)

Programma nazionale per la qualità dell’abitare – PINQuA (Decreto MIMS 7/10/2021)

Le risorse attualmente iscritte in bilancio per tali progetti ammontano a complessivi euro 27.000.000,00 distribuiti nelle annualità 2023/2025:

anno 2023 euro 13.847.668,00

anno 2024 euro 6.576.166,00

anno 2025 euro 6.576.166,00

In allegato l'elenco degli interventi PINQuA finanziati nel triennio 2023/2025

Ministero dell’Interno – P.u.i. Piano urbano integrato - “Next Re-generation Firenze 2026 – proposta 2 “Cultura e inclusione sociale”: progetto Riqualificazione Villa Mondeggi

Inserito il finanziamento pari ad euro 47.900.000,00 per gli interventi di riqualificazione di Villa Mondeggi. Anticipati fondi propri per la realizzazione della fattibilità tecnica e economica per un importo complessivo di euro 422.854,24 e per la progettazione definitiva ed esecutiva per la rigenerazione territoriale di Mondeggi pari ad euro 4.204.303,00 per un totale di 4.627.157,24.

Il finanziamento concesso 2023/2025 ammonta ad euro 47.900.000,00 per un totale di euro 52.527.157,24.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze