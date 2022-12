Nuovo campetto da calcio a Tavarnelle

A Barberino Tavarnelle lo sport ancora una volta in primo piano con un nuovo investimento che promuove la cultura sportiva e l’inclusione sociale. E’ giunto in dirittura di arrivo l’intervento che la giunta Baroncelli ha progettato e realizzato per ampliare e arricchire l’offerta ricreativa e formativa rivolta ai più giovani. Si terrà a breve l’inaugurazione del campetto da calcio recintato aperto a tutti in via Don Minzoni, in zona Bosco alla Doccia a Tavarnelle Val di Pesa. Un nuovo spazio outdoor dove le ragazze e i ragazzi potranno autonomamente entrare e divertirsi nel tempo libero. L’impianto è stato finanziato dall’amministrazione comunale per un importo complessivo che si aggira intorno ai 40mila euro, con un contributo offerto dal Lions Club Barberino Tavarnelle, presieduto da Paolo Sardelli, a favore dello spazio ricreativo e sportivo.

“E’ una risposta che intendiamo destinare alle esigenze delle nuove generazioni – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani – in questo campetto da calcio i ragazzi potranno coltivare le loro passioni, incontrarsi, giocare in modo autonomo e gratuito, siamo convinti che lo sport sia non solo un’attività necessaria al benessere psicofisico dei cittadini di ogni età ma rappresenti un importante strumento di inclusione e interazione che permette soprattutto nel periodo post pandemia di riappropriarci degli spazi pubblici, delle relazioni e delle occasioni di aggregazione e socializzazione”.

Quanto all’intensa attività portata avanti dalla giunta Baroncelli sul fronte sportivo, è in corso di esecuzione per un intervento complessivo pari a oltre 1milione e 500mila euro il nuovo impianto collocato nell'area adiacente al campo sportivo di Barberino Val d'Elsa. Si tratta di una tensostruttura in legno lamellare nel campo regolamentare che, in virtù delle sue funzionalità polivalenti, accoglierà allenamenti e attività competitive degli sport indoor tra cui pallamano, pallavolo, basket, karate e altre discipline, nonché spettacoli, concerti, iniziative di vario genere, attività della Protezione civile. E’ prevista inoltre la realizzazione di un parcheggio in via Alessandro Manzoni con l’obiettivo di creare una zona di accesso all’impianto sportivo e alla nuova palestra per una spesa pari a 150mila euro. L’altro impianto sportivo che sarà portato a termine è lo spazio motorio, investimento da circa 750mila euro, che sta sorgendo all’interno della scuola primaria “Andrea da Barberino”. “La palestra è destinata alle attività motorie degli studenti e alla formazione delle atlete di ginnastica artistica per le quali sono stati studiati ambienti ad hoc – specifica il sindaco David Baroncelli – l’opera pubblica vuole offrire una risposta di qualità alle esigenze del mondo sportivo locale con l’obiettivo di riorganizzare la distribuzione degli sport indoor”.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa