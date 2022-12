Nuovo logo, nuovo campo, nuova festa: il 2023 della Consulta dello Sport a Fucecchio

Nuovo logo, festa dello sport, incontri formativi, area fitness e campo polivalente nella Buca del Palio. Sono i punti chiave affrontati dalla Consulta dello Sport di Fucecchio nell’ultimo incontro del 2022, al termine del quale è stato organizzato un piccolo rinfresco per lo scambio degli auguri di Natale con il presidente Alberto Beconcini e l'assessore allo sport Fabio Gargani.

Il primo semestre del 2023 si prospetta davvero ricco di iniziative per il mondo sportivo fucecchiese che, come primo step, ha deciso di dotarsi di un nuovo logo che andrà ad identificare la Consulta dello Sport. Il logo, presentato e discusso durante la riunione, è stato accolto con favore dalla maggioranza dei presenti ed andrà dunque a dare una caratterizzazione, anche grafica, a questa nuova realtà associativa.

Passando al cronoprogramma degli eventi, si partirà nei mesi di febbraio/marzo, durante i quali sarà organizzato il primo dei tre incontri formativi: in “Bullismo e cyberbullismo nello sport” i relatori presenti affronteranno alcuni aspetti e situazioni di questo difficile fenomeno. Il secondo e terzo incontro, intitolati “I giovani e lo sport domani, più atleti oppure più obesi “ e "Tutela sanitaria e attività sportiva", si terranno rispettivamente nei mesi di giugno/luglio e settembre/ottobre. Il primo parlerà del ruolo fondamentale dell’attività fisica, a maggior ragione nell’era della tecnologia, il secondo affronterà invece il tema della tutela sanitaria nell’attività sportiva. A quest'ultimo interverranno alcuni medici dello sport per parlare delle nuove procedure e protocolli in atto per la tutela dell’atleta, in particolare in questa fase post covid.

Tra il mese di marzo e quello di aprile 2023 si terrà la presentazione della nuova area fitness presso la Buca del Palio. Concludendo con gli eventi, sabato 27 maggio si terranno i "Giochi di Maggio" e la prima "Festa della Sport", la cui organizzazione è ancora in fase di sviluppo.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa