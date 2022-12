Corso Oss, consegnati i diplomi agli studenti del Santoni

Martedì 13 dicembre si è concluso il percorso di qualifica professionale di Operatore socio sanitario (Oss) ai trentatré studenti dell’Istituto d’istruzione superiore Santoni di Pisa. La loro formazione, che avviene all’interno di un percorso scolastico della durata di tre anni, è stata possibile grazie alla sinergia tra Azienda ospedaliero-universitaria pisana e l’Istituto Santoni. A questo traguardo gli studenti sono infatti approdati dopo aver terminato la formazione teorica e pratica effettuata con docenti dell'Aoup. Il percorso ha previsto anche un tirocinio di 190 ore all’interno di alcune unità operative durante il quale gli studenti hanno avuto l'opportunità di imparare sul campo le tecniche di assistenza alla persona e le modalità di una corretta relazione con il malato. La giornata si è svolta all’Istituto Santoni in via Possenti alla presenza del preside dell’Istituto, il professore Maurizio Berni e degli organi istituzionali dell’Opi di Pisa (Ordine delle professioni infermieristiche) rappresentato dal dottor Roberto Vierucci e dall’Ordine degli assistenti sociali rappresentato dal dottor Paolo Tiso dell’Azienda Usl Toscana centro. Per il percorso formativo erano presenti la professoressa Agnese Muscarello, insegnante dell’Istituto Santoni, la dottoressa Monica Scateni, direttore del Dipartimento infermieristico dell’Aoup e la dottoressa Federica Melani, referente Aoup per i corsi Oss.

Fonte: Aou Pisa - Ufficio stampa