Doni di Natale per costruire Casa Marta, il primo Hospice pediatrico in Toscana

Francesco De Luca, General Manager Packaging Division Körber Business Area Tissue

Il Natale è il periodo dell’anno dove ogni desiderio sembra poter realizzarsi e quando gli individui e la tecnologia sono al servizio per qualcosa di speciale il periodo natalizio assume un gusto più dolce soprattutto in un momento storico complesso come quello attuale. Questo l’incontro tra Körber Business Area Tissue e fondazione Martacapelli onlus.

La Fondazione Martacappelli Onlus nata nel 2005 ha come mission quella di aiutare le famiglie che si trovano al capezzale dei propri figli nei reparti di rianimazione e sub intensiva dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze attraverso attività di supporto emotivo, psicologico e azioni concrete per sostenere le famiglie in questo percorso delicato e complesso che i propri bambini stanno percorrendo.

Körber Business Area Tissue nelle sedi di Lucca e Calderara di Reno (BO) ha deciso, supportata dai suoi dipendenti, di offrire il proprio contributo non solo attraverso l’impiego di ore lavoro dei propri dipendenti, ma anche mettendo al servizio della fondazione Casmatic Zephyrus, per il confezionamento dei pacchi dono che la Fondazione mette in vendita per sostenere il progetto di costruzione dell’hospice pediatrico. Panettoni, pandori e alimenti dolciari singoli e in pack natalizi confezionati grazie ai dipendenti e alla tecnologia Körber.

"Grazie a questa duttilità attraverso la tecnologia Körber è possibile confezionare prodotti natalizi utilizzando un’unica soluzione. Questo ci ha permesso di supportare in modo attivo e concreto la Fondazione Martacappelli dandoci la possibilità di consegnare i prodotti per la vendita di Natale il cui ricavato andrà in beneficienza per la realizzazione di Casa Marta il primo hospice pediatrico in Toscana" commenta Francesco De Luca, General Manager Packaging Division Körber Business Area Tissue.

Oswaldo Cruz Junior, Chief Executive Officer of Körber Business Area Tissue

L’hospice pediatrico che la Fondazione Martacappelli onlus vuole realizzare sarà destinato ad accogliere bambini con patologie croniche-complesse per accompagnarli, insieme alle famiglie, nella delicata fase di passaggio dall’ospedalizzazione al ritorno al proprio domicilio.

"In Körber Business Area Tissue crediamo nella forza delle relazioni e nella volontà di realizzare e progettare soluzioni tecnologiche innovative che possano supportare ogni azienda o istituto nelle proprie attività. Riteniamo che la tecnologia debba essere al servizio dell’uomo per creare qualcosa di più grande e supportarlo quotidianamente con l’obiettivo di un futuro migliore per tutti. Siamo per questo orgogliosi ed onorati di sostenere la Fondazione Martacappelli onlus in questo primo progetto natalizio volto al confezionamento dei prodotti di Natale destinati alla vendita in beneficienza e il cui ricavato servirà per la costruzione di Casa Marta" dichiara Oswaldo Cruz Junior, Chief Executive Officer of Körber Business Area Tissue.

Fonte: Ufficio stampa