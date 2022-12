Due progetti toscani vincono il bando Impatto+ 2022 del Gruppo Banca Etica

Sono online su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - le campagne di raccolta fondi vincitrici del bando Impatto+ 2022, lanciato da Banca Etica ed Etica Sgr e incentrato su arte e cultura come veicolo per la promozione e la tutela dei diritti umani e civili.

Se i progetti riusciranno a raggiungere il 75% del budget grazie alle donazioni, Etica Sgr colmerà il restante 25% con un cofinanziamento a fondo perduto, grazie al fondo per la microfinanza e il crowdfunding. I progetti selezionati si sviluppano in modo capillare su tutto il territorio italiano, distinguendosi non solo per l’originalità ma anche per le modalità tramite le quali favoriscono l’inclusione sociale, al di là di ogni barriera e pregiudizio.

Ecco i progetti vincitori che si possono sostenere su Produzioni dal Basso fino al 10 febbraio 2022.

Dona per Inklusive: la rivista inclusiva è il progetto di Better Social Agency, web agency inclusiva di Pistoia, che mira a realizzare una redazione interamente composta da persone diversamente abili.

CONCHAS - Alziamo il sipario sull’omobitransfobia! Sostienici nella realizzazione del nostro spettacolo teatrale ! è il progetto promosso dalla Compagnia Semi Volanti di Ponsacco, in provincia di Pisa, per sensibilizzare sulle tematiche LGBTQIA+ grazie al teatro.

Fonte: Ufficio Stampa