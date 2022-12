Enel rinnova pali e linee elettriche a Poggio a Caiano e Carmignano

Prosegue il percorso di innovazione e sostenibilità ambientale per la rete elettrica territoriale: domani (giovedì 15 dicembre), infatti, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, effettuerà un intervento di rinnovo linee, potenziamento del sistema elettrico e decoro urbano lungo alcune dorsali elettriche di media tensione tra Poggio e Caiano e Carmignano, con particolare riferimento alle linee denominate Bonistallo, Poggio alla Malva, Poggetti, Comeana e zone limitrofe.

Nel dettaglio, le squadre operative dell’azienda elettrica sostituiranno alcuni pali con nuovi sostegni, più resistenti e di ultima generazione, facendo anche un’operazione di decoro urbano, e installeranno anche elementi di innovazione tecnologica utili ad ottimizzare l’affidabilità di esercizio. Inoltre, i tecnici procederanno alla verifica dell’assetto di rete con la calibrazione dei carichi per garantire all’area un sistema elettrico equilibrato.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani, giovedì 15 dicembre, ad orari diversi in base alla fattibilità tecnica degli interventi (in alcune zone inizieranno alle 5:00 del mattina e in altre alle ore 9:00 per concludersi nella mattinata o nel pomeriggio). Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a gruppi di utenze nelle aree suddette. I clienti sono informati attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni è utile contattare 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) dell’utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile registrarsi a e-Notify (https://www.e-distribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni/e-notify.html), il servizio che consente di ricevere da E-Distribuzione ​comunicazioni e avvisi tramite sms, email o telegram su interruzioni di corrente per lavori programmati di manutenzione previsti nell'area geografica in cui si trova la propria fornitura, sullo stato di avanzamento delle pratiche o su interventi di tecnici in loco. È possibile, infine, ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.

Fonte: Enel - ufficio stampa