Ermal Meta e Noemi alla Music Academy di Calvetti a Castelfiorentino

Sono stati annunciati due nomi 'di peso' per la neonata Be.Go. Music Academy fondata da Diego Calvetti, musicista, producer e compositore di canzoni vincitrici di Sanremo e di grandi successi della canzone pop italiana.

La academy si tiene a Castelfiorentino e per la due giorni del 7 e 8 gennaio al Teatro del Popolo saranno presenti Ermal Meta e Noemi.

Calvetti è stato il direttore d'orchestra durante la partecipazione di Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018, dove il duo ha vinto la statuetta con Non mi avete fatto niente. Con Noemi invece Calvetti ha prodotto canzoni come Briciole e Per tutta la vita, quest'ultima canzone quarta classificata a Sanremo 2010.