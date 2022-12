Furto in una villa nell'Aretino, via cassaforte da 100mila euro: indagini in corso

Furto in una villa nell'Aretino nelle scorse ore dove i ladri, in pochi minuti, sono entrati riuscendo a portare via la cassaforte prima che suonasse l'allarme per un valore che ammonterebbe, secondo una prima stima, a circa 100mila euro. L'abitazione a Sansepolcro finita nel mirino dei ladri è del presidente di Arezzo Fiere, Confartigianato imprese Arezzo e Artigiancassa Ferrer Vannetti. L'imprenditore avrebbe scoperto di aver subito il furto al rientro a casa nella tarda serata di ieri, martedì.

Secondo quanto ricostruito i malviventi avrebbero sfondato un vetro e in quattro minuti, prima che si attivasse il dispositivo d'allarme, hanno prelevato e portato via la cassaforte contenente gioielli e denaro. Altre due villette nella zona sono state svaligiate. Sono in corso le indagini dei carabinieri anche tramite la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.