Il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno vince lo Smartphone d’oro 2022

Il Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha ritirato oggi il riconoscimento tematico “Ambiente e sostenibilità” dell’edizione 2022 dello Smartphone d’Oro, premio rivolto alle migliori esperienze di comunicazione e informazione pubblica digitale.

Cos’è il Consorzio di Bonifica? Cosa fa? Difficile da spiegare, in tempi in cui di rischio idrogeologico, difesa del suolo e tutela dell’ambiente ci si ricorda poco o solo quando è ormai troppo tardi.

“Partendo da queste domande e questa sfida è nata l’idea di realizzare una campagna di video tematici che promuovano il Consorzio di bonifica, le sue funzioni e le sue attività più strategiche – spiegano dal Consorzio – Il progetto è rivolto in primis ai cittadini contribuenti del territorio interessato, ma è pensato per essere anche strumento universalmente valido di comunicazione digitale innovativo e per questo ancor più efficace anche in ambito pubblico.

Non i soliti video autocelebrativi o classicamente corporate, ma un vero e proprio progetto narrativo quanto più possibile insolito e accattivante, in grado dunque di catturare l’attenzione della cittadinanza e del pubblico più giovane, ma non solo.

Di qui la scelta di rivolgersi e affidarsi a professionisti delle produzioni cinematografiche per una proposta creativa e stilistica che ci ha convinto perché basata sull’ ironia, su una spiccata marcatura stilistica ispirata all’opera di Wes Anderson e ad un personaggio guida piuttosto particolare – eccentrico, bizzarro ma elegante, visivamente in contrasto con l’ambiente circostante – in grado quindi di coinvolgere l’audience nella fruizione della prima e unica miniserie dedicata alla bonifica.

A questi video si accompagnano altrettante brevi interviste a dirigenti e tecnici del Consorzio con più dettagliate informazioni tecniche e descrittive quale utile strumento di approfondimento destinato invece ad un pubblico più attento e consapevole.

Manutenzioni – Impianti – Grandi opere e casse di espansione – Contributi, appalti e bilanci – Emergenze – Agricoltura e ambiente sono queste le puntate insieme al “nostro” Signor CBMV”.

I video de “Le avventure del Signor CBMV” sono disponibili sul canale Youtube del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.

La cerimonia si è tenuta mercoledì 14 dicembre a Roma a Binario F e in diretta sui canali social dell’associazione PA Social (Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch) e ha visto il Consorzio di Bonifica toscano emergere tra le 65 candidature arrivate da enti e aziende pubbliche di tutta Italia, valutate prima da una giuria scientifica di esperti, composta da importanti esponenti del mondo del giornalismo, della comunicazione, del digitale e dell’innovazione, poi dal voto popolare.

Lo Smartphone d’Oro è organizzato grazie ai partner L’Eco della Stampa, Hootsuite, Affidaty, Alpenite, Reelevate, Digital Angels, COMMEDIA, Osservatorio nazionale sulla comunicazione digitale e ai media partner Agenzia di stampa DIRE, Digital Media, Datamagazine.it, Cittadiniditwitter.it, Velocità Media, Innovazione 2020, IPresslive, Il Giornale della Protezione Civile, Dentro Magazine, ai premi speciali Yes I Code e #DiCultHer. Per maggiori informazioni sul percorso, sulla Giuria Scientifica, sul Comitato Organizzatore, sulle candidature, è possibile visitare il sito www.pasocial.info.

Fonte: Ufficio Stampa