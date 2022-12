Inaugurato il Presepe Poliscenico Animato in stile palestinese con effetti speciali di ultima generazione

È stato inaugurato l' 8 dicembre scorso il Presepio poliscenico animato di Capraia e Limite, "Un presepe scolpito nella pietra" -, "UNA NOTTE A BETLEMME", alla presenza del sindaco Alessandro Giunti, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del senatore Dario Parrini, del presidente della Pro Loco Edoardo Antonini, del parroco don Franco Sgrilli, rappresentanti di associazioni e tanti cittadini di Capraia e Limite.

Il presepe, voluto ed organizzato dalla Pro Loco di Capraia e Limite con il patrocinio del Comune di Capraia e Limite e della Regione Toscana, inserito nel circuito "Terre di Presepi", è stato realizzato dal maestro presepista Tommaso Cei e dai collaboratori Stefano e Fabrizio Martelli, con il supporto di Sergio Antonini, Josefina Jimenez e l' associazione Cammini d'Arte.

La rappresentazione è in stile storico palestinese e ricopre una superficie di circa 30 metri quadrati con effetti speciali di ultima generazione, programmati tramite un pc, in grado di rappresentare tutte le fasi del giorno, dall' alba al sole, alla sera e notte con vari passaggi di nuvole e pioggia con tuoni e lampi e rasserenamento successivo. Presenti anche effetti sonori in merito agli animali.

La novità del 2022 è la scenografia tutta nuova, ambientata in Palestina, con una ricerca dei materiali molto certosina e minuziosa e animazione dei personaggi con movimenti naturali e armoniosi.

Altra grande novità di questa edizione, come svelato durante l' inaugurazione, è la presenza di maestri d'ascia e navicellai, in onore della tradizione nautica e remiera di Limite sull'Arno, e del maestro ceramista, a ricordo delle fornaci di Capraia.

"Ho la grande passione di costruire presepi fin da bambino. Mi sono sempre piaciuti e, di anno in anno, acquistando vari pezzi, sono sempre andato in crescendo. Per quanto riguarda la scenografia, la realizzo da solo usando vari materiali che si trovano in commercio e con la preziosa collaborazione di Stefano e Fabrizio Martelli che curano in particolar modo la costruzione della struttura e alcuni particolari in merito all'impianto elettrico del presepe. Sarà un'edizione unica e speciale", commenta Tommaso Cei.

"Siamo felici di poter dare vita per il secondo anno consecutivo al Presepio poliscenico. Per Capraia e Limite è stata una novità nel 2021, con 1500 visitatori, e lo riproponiamo, consapevoli dell' importanza della tradizione e della vetrina che costituisce per promuovere e valorizzare il nostro territorio e le sue eccellenze, inseriti nella rete nazionale dei presepi. Grazie a Tommaso, a tutti i presepisti, a Larini Valchiria per la disponibilità dello spazio" commenta Edoardo Antonini, presidente della Pro Loco.

Il presepe sarà aperto nei seguenti giorni e orari :

- Sabato 17 e domenica 18 dicembre, dalle 15,00 alle 19,30.

-dal 23 dicembre all' 8 gennaio, tutti i giorni, dalle 15,00 alle 19,30.

Nelle prime giornate, si sono già registrati circa 500 visitatori.

