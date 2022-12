Intrecci di Comunità, il laboratorio 'di comunità al Be.Go.

Un viaggio a tappe per prendere coscienza del Museo come “spazio di comunità”, in cui ritrovare la propria storia personale. E’ questo uno degli obiettivi degli “Intrecci di comunità. Trovare legami”, ciclo di incontri e laboratori realizzati per la rete MuDEV (Musei dell’Empolese Valdelsa) in collaborazione con Promo PA Fondazione e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che sabato 17 dicembre – alle ore 15.30 - prenderà il via al Museo Be.Go. di Castelfiorentino attraverso il primo laboratorio gratuito con mediazione culturale, dedicato a creare ricordi, produrre legami e a ritrovare sé stessi a partire da una conoscenza della collezione artistica del Museo.

Il laboratorio è gratuito, ha una durata di circa due ore e per partecipare (massimo 15 partecipanti) è sufficiente iscriversi (info: team@promopa.it; 0583. 582783).

Finalità del progetto – che contempla otto incontri in programma nei Musei dell’Empolese Valdelsa tra la seconda metà di dicembre e il mese di gennaio – è lavorare con le comunità, attivando una serie di processi che rafforzino la relazione con il museo, decisivi nel costruire e trasmettere l’immagine di un luogo capace di elaborare e donare senso, di fornire strumenti sia di lettura della contemporaneità sia di comprensione del proprio passato, in grado di creare una nuova percezione sul patrimonio culturale del territorio.

I risultati creativi dei laboratori costituiranno un nuovo percorso espositivo permanente, tutto da scoprire, che unirà i musei del MuDEV con un fil rouge tematico.

“Siamo felici – osserva il Vicesindaco con delega alla Cultura, Claudia Centi – di dare il via a questo nuovo ciclo di incontri, un’opportunità per allargare la conoscenza del patrimonio museale dell’Empolese Valdelsa e di Castelfiorentino in particolare, soprattutto la possibilità di offrirla a tutti grazie alla presenza di un mediatore culturale. Ringrazio pertanto la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, da sempre sensibile e partecipe a tutte le iniziative del nostro Museo, e la Promo PA Fondazione per il suo prezioso supporto tecnico scientifico”.

Il calendario degli incontri è il seguente: Museo BeGo, Castelfiorentino | sabato 17 dicembre ore 15.30; Museo civico archeologico, Montaione | domenica 18 dicembre ore 15.30; Museo civico, Fucecchio | sabato 7 gennaio ore 15.30; Palazzo Pretorio, Certaldo | sabato 14 gennaio ore 10.00; Museo Arte Sacra, Montespertoli | sabato 14 gennaio ore 15.30; Museo della ceramica, Montelupo | domenica 15 gennaio ore 10.00; Museo remiero, Capraia e Limite | domenica 15 gennaio ore 15.30; Museo Leonardiano | sabato 21 gennaio ore 15.30

Fonte: Ufficio Stampa