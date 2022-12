L'imprenditore Ivo Mancini tra i premiati dell'Ordine al Merito della Repubblica

Si è svolta nella mattinata odierna, nel Salone di Carlo VIII presso Palazzo Medici Riccardi, la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il Prefetto di Firenze, Valerio Valenti, insieme all’Assessora del Comune di Firenze, Sara Funaro, e ai rappresentanti dei Comuni di residenza degli insigniti (Borgo San Lorenzo, Fucecchio, Impruneta e Montelupo Fiorentino), ha consegnato i diplomi conferiti dal Capo dello Stato a coloro che si sono distinti per aver acquisito benemerenze nella propria vita lavorativa, in attività svolte a fini sociali e umanitari o per i lodevoli servizi svolti nelle carriere civili e militari.

“Ritengo che cerimonie come questa - ha detto il Prefetto Valenti – costituiscano un momento significativo per portare avanti ed esaltare quelli che sono i valori fondanti custoditi nella nostra Carta costituzionale, valori quali il lavoro, la solidarietà, una società coesa resa tale grazie anche all’impegno costante di persone che giorno dopo giorno offrono il loro contributo alla comunità”.

Di seguito i nominativi dei dieci insigniti con le motivazioni del conferimento:

Cavaliere Dott. Filippo Cannata

Membro del Consiglio di amministrazione della Farmapiana spa, azienda di servizi che gestisce alcune farmacie comunali della provincia di Firenze. Impegnato in attività di rilievo sociale, è volontario dal 1991 presso la Misericordia di Firenze. Ha partecipato al soccorso sanitario rivolto ai cittadini alluvionati nel comune di Alessandria nel 1994 e a quelli della Val d’Aosta nel 2000. Nel 1999 ha preso parte alla Missione Arcobaleno durante la guerra nei Balcani, dove si è occupato dell’organizzazione di un ambulatorio pediatrico e della formazione del personale medico autoctono. Significativo il sostegno offerto durante l’emergenza pandemica soprattutto nel reperimento di dispositivi di protezione individuale.

Cavaliere Sig. Ivo Mancini

Imprenditore di successo nel settore della meccanica, cui si è sempre dedicato con grande competenza, determinazione e passione. Oltre alle indiscutibili doti imprenditoriali si è altresì distinto per l’impegno profuso in iniziative sociali finalizzate soprattutto ad attrarre i giovani del territorio del Valdarno inferiore ad attività imprenditoriali, artigianali e industriali, mettendo a servizio degli altri il suo patrimonio di conoscenze acquisite negli anni di attività.

Cavaliere Sig. Francesco Luigi Simone, in arte Franco Simone

Cantautore soprannominato “il poeta con la chitarra”, ha esordito ufficialmente nel 1972 quando vinse il Festival di Castrocaro con la canzone “con gli occhi chiusi”. Vincitore di vari premi, ha ottenuto nel corso della sua carriera artistica, in Sudamerica e in Europa, 12 dischi d’oro e nel 2008 in Cile ha ricevuto il doppio disco di platino per il successo del CD “Grandes exitos en castellano”. Dal 2009 è ideatore e conduttore di un suo programma televisivo “il dizionario dei sentimenti”. Nel 2020 inizia una collaborazione con Andrea Morricone insieme al quale scrive le canzoni “azzurri gli oceani” e “cambia la città” inserite nell’album “Franco è il nome”.

Cavaliere Sig. Antonio Masoni

Artigiano specializzato nella lavorazione della ceramica, per la quale si è costantemente prodigato con ammirevole impegno e passione. Nel corso degli anni ha collaborato con vari istituti formativi nella realizzazione di stage rivolti a studenti per avvicinarli a questo mestiere, contribuendo così a mantenerne viva e a tramandarne la tradizione. Il 28 maggio 2016 gli è stata riconosciuta dalla Camera di Commercio di Firenze la qualifica di Maestro artigiano toscano. È impegnato anche nel sociale in attività volte a sensibilizzare il prossimo alla diversità e alla solidarietà.

Cavaliere Dott. Luca Bachechi

Funzionario archeologo presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze, specializzato in preistoria, ormai da anni socio ordinario dell’Istituto italiano di preistoria e protostoria e della Società italiana di antropologia e etnologia. Studioso di elevato valore, ha contribuito in modo significativo alla conoscenza della storia più antica dell’Africa. Si è distinto non solo per il considerevole impegno profuso nella salvaguardia di questo inestimabile patrimonio storico, ma anche per la sua grande preparazione e disponibilità a trasmettere il proprio sapere ai discenti. Ha inoltre preso parte a missioni a sostegno della popolazione etiope.

Cavaliere Rag. Maurizio Bargiacchi

Maresciallo Maggiore del Corpo Militare volontario della Croce Rossa italiana ha dimostrato negli anni di possedere grandi doti umane, elevato spessore morale e un marcato spirito di solidarietà, nell’ambito dell’attività svolta sia fuori che dentro l’associazione, anche durante l’emergenza pandemica. Si è distinto in particolar modo nell’attività operativa in ambito civile e militare, nelle emergenze in Italia ed anche all’estero, ove ha prestato servizio in Albania e Iraq.

Cavaliere Sig. Alessandro Bennucci

Dal 2015 è Presidente dell’Associazione Stampa Toscana, incarico ricoperto con grande dedizione e proficui risultati, costantemente impegnato a intessere e mantenere positivi rapporti con le istituzioni cittadine. Componente e Consigliere della Consulta dei Presidenti della Federazione Nazionale della stampa, è anche Direttore responsabile del quotidiano online Firenze post. In precedenza è stato redattore capo presso il quotidiano La Nazione di Firenze, svolgendo attività di inviato su avvenimenti di cronaca e politica, in Italia e all’Estero.

Cavaliere Ten. Dott. Michele Romeo Jasinski

Tenente del Corpo Militare della Croce Rossa italiana in congedo, è attualmente Vice Presidente del Comitato della Croce Rossa italiana di Scandicci. Nel corso degli anni ha dato prova, quale volontario, di possedere profondi valori di umanità e solidarietà costantemente dimostrati nelle attività svolte, sia dentro l’associazione che fuori. Particolarmente vivo l’impegno profuso nel corso dell’emergenza pandemica, durante la quale si è distinto per le sue spiccate capacità organizzative. Sempre come volontario svolge la sua attività di diffusione del diritto internazionale umanitario in ambienti universitari e militari, anche all’estero.

Ufficiale Sig. Stefano Fantucci

Già Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 2017, impegnato in attività svolte a scopo umanitario e solidaristico, è dipendente del Ministero della Giustizia presso la Procura Generale della Repubblica come conducente di automezzi speciali. Nell’esercizio dell’attività lavorativa ha dato costante prova di qualificata e leale collaborazione. Ha sempre manifestato un forte senso del dovere e di rispetto delle Istituzioni, dimostrandosi persona particolarmente attenta, riservata, disponibile e affidabile.

Commendatore Dott. Paolo Maria Pomponio

Attualmente Direttore del Servizio Ricerca e Didattica presso l’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato. Nel corso della propria carriera ha svolto con risultati brillanti numerosi incarichi, come quello di Direttore del Servizio di Polizia Stradale e di Questore di Ascoli Piceno, riscuotendo ogni volta apprezzamento e stima grazie alla non comune professionalità sempre dimostrata. Ha preso parte, come docente e relatore, a diversi convegni, master, congressi e corsi ed è inoltre autore di diverse pubblicazioni su temi riguardanti la normativa dell’immigrazione. Il 23 giugno 2015 è stato inoltre nominato cultore di Sociologia del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze.

Fonte: Prefettura di Firenze