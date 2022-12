Il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni ha indetto una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un contratto a tempo indeterminato per la copertura del posto di segretaria/o.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e con allegato curriculum aggiornato, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 dicembre 2022 con una delle seguenti modalità: invio a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento all'indirizzo Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria 16, 50053 Empoli (FI); invio all’indirizzo di posta certificata centrobusoni@pec.leonet.it. Per quanto concerne la spedizione tramite posta, saranno ammesse solo le domande pervenute entro il termine sopraindicato, non sarà pertanto presa in considerazione in alcun caso la data di spedizione.

Il bando, contenente requisiti e modalità di partecipazione, è scaricabile e consultabile cliccando sul sito web del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, a questo link.