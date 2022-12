Maltratta la ex in Sicilia, scoperto e arrestato a Siena

Aveva commesso numerosi episodi di minacce e maltrattamenti verso la ex in Sicilia. Una volta arrivato in Toscana, a Siena, pensava di averla fatta franca. Invece i carabinieri lo hanno scoperto nella Città del Palio e arrestato.

Un 28enne siciliano, domiciliato a Siena, deve infatti scontare una condanna definitiva per maltrattamenti contro familiari. L'ordine di carcerazione prevede una pena detentiva di 5 anni e 6 mesi.

I fatti risalgono ad agosto 2020. La ex partner si era rivolta ai carabinieri del luogo nel Palermitano dove risiedevano entrambi. Prima il 28enne è stato colpito da divieto di avvicinamento alla donna, poi dagli arresti domiciliari. Adesso si trova in carcere a Siena.