Mani in pasta alla Rsa Ciapetti di Castelfiorentino: realizzati dolci di Natale per i familiari

Dopo la chiusura di 3 anni a causa del Covid gli ospiti di casa di riposo Ciapetti di Castelfiorentino riprendono le proprie attività di sempre. Non c'era occasione migliore per farlo del Natale, così ospiti e operatori hanno messo 'le mani in pasta' per fare dei dolci da donare ai propri cari.

Il laboratorio culinario, ormai una tradizione nella RSA Ciappetti, è una delle attività preferite. Per questa occasione gli ospiti delle sezioni Pieve e Timignano si sono uniti, e al laboratorio ha partecipato anche Roberta del negozio la 'Futura di Castelfiorentino'. Una collaborazione 'inclusiva' che vuole rompere ogni barriera tra la comunità e gli ospiti della struttura, rompere i pregiudizi sulle RSA e far diventare gli anziani parte attiva della comunità castellana.