Multati per l'organizzazione di 'Aspettando il Natale sulla Tosco-Romagnola', Confcommercio: "Indecente"

Multati per l'organizzazione di “Aspettando il Natale sulla Tosco-Romagnola”, la nuovissima manifestazione di Confcommercio in collaborazione con gli imprenditori dell'omonima strada che si è tenuta la scorsa domenica 20 novembre a Casciavola, Navacchio e San Prospero.

Il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli non nasconde tutto lo stupore e l'amarezza per la sanzione recapitata dalla Polizia municipale di Cascina. “Siamo sbalorditi, una sorpresa davvero indecente dopo tutto l'impegno messo in campo dalla nostra associazione per l'organizzazione di questa nuovissima iniziativa che per la prima volta ha visto la straordinaria partecipazione di 60 attività commerciali, tutte entusiaste per il successo della manifestazione”.

“Ci viene contestato un mancato rispetto delle prescrizioni sulla segnaletica, ma francamente ci sembra solo una pretestuosa farraginosità burocratica, quando invece, nonostante il pochissimo preavviso, ci siamo immediatamente attivati per realizzare, con la collaborazione di un'azienda specializzata, la segnaletica necessaria in base alle contradditorie indicazioni ricevute e comunque al meglio delle nostre possibilità, assicurando anche un'adeguata informazione per segnalare la chiusura del tratto di Tosco-Romagnola interessato, le modifiche alla viabilità e il divieto di sosta con rimozione forzata. Ringraziamo l'assessore al Commercio Del Giudice per il supporto ricevuto in occasione dell'evento, ma evidentemente la forte collaborazione con il Comune e i nostri sforzi per l'organizzazione non sono bastati alla solerte municipale”.

“La manifestazione si è svolta regolarmente e senza alcun problema per la viabilità crediamo che il successo sia sotto gli occhi di tutti” ribadisce Pieragnoli. “Abbiamo regalato una giornata di festa al territorio con innegabili benefici per tutti, peraltro in un momento particolarmente delicato per attività negozi di vicinato. Anche per questo la sanzione è un'inopportuna forzatura. Comprendiamo che questo genere di iniziative comporti un aggravio di lavoro per la Polizia municipale, che imponga di organizzare i turni necessari e di uscire dal caldo degli uffici e di scendere in strada per garantire il regolare corso della manifestazione. E comprendiamo altresì che qualcuno possa avere piacere che questi eventi non si svolgano. Ma per le attività di quel tratto di Tosco-Romagnola, che non hanno lo stipendio garantito a fine mese e devono lottare con le unghie e con i denti ogni giorno per poter alzare la serranda e pagare bollette, dipendenti e fornitori, queste manifestazioni sono di importanza fondamentale. In ogni caso, per il piacere della Polizia municipale, la multa è stata regolarmente pagata”.

Fonte: Confcommercio Pisa