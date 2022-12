Musart, a Firenze Roberto Bolle e Stewart Copeland

Roberto Bolle e Stewart Copeland saranno sul palco del Musart Festival 2023, la kermesse fiorentina che da anni, a luglio, anima piazza della Santissima Annunziata, a pochi passi dal Duomo, con un raffinato cartellone di concerti, spettacoli, visite a luoghi d’arte, mostre e proiezioni.



I biglietti per questi primi, grandi, nomi di Musart Festival 2023 (Roberto Bolle da 63,25 euro – Stewart Copeland da 30 euro) sono disponibili da oggi sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info festivalmusart@gmail.com. Per chi lo desidera sono disponibili anche formule Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiungono catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate ai luoghi d’arte legati al progetto Musart.



Come ormai tradizione, sarà l’Étoile Roberto Bolle e il suo straordinario Gala di danza ad aprire Musart Festival, sabato 15 luglio 2023.



Una serata orchestrale ad alta energia che celebra il lavoro di una leggenda del rock e compositore ispiratissimo: Stewart Copeland salirà sul palco di piazza della Santissima Annunziata martedì 25 luglio con il progetto Police Deranged for Orchestra. In scaletta pietre miliari dei Police, da “Roxanne” a “Message in a Bottle”, e altri successi dalla straordinaria produzione di Copeland. Sul palco, oltre a Copeland alla batteria, tre cantanti, un chitarrista e orchestra.



Police Deranged For Orchestra è un concentrato dell'epica ascesa di Stewart Copeland attraverso quattro decenni. Batterista e fondatore degli immensi Police, Copeland è anche un compositore estremamente eclettico: le sue produzioni spaziano dalla colonne sonore per il cinema – tra le altre, “Rumble Fish” di Francis Ford Coppola e “Wall Street” di Oliver Stone, – alla musica per opere, balletti, programmi tv, videogiochi e molto altro.



Altri grandi nomi sono in arrivo. Presto il programma completo del festival. Info e aggiornamenti www.musartfestival.it.