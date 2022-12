Natale a Certaldo, mercatini e la Fiera del Boccaccio

Conto alla rovescia per il Natale 2022 e ancora tante iniziative che proseguiranno fino all’Epifania con molti spunti per i ritardatari che corrono a fare gli ultimi regali.

Per tutto il periodo delle feste, infatti, fino al 22 dicembre, nella saletta di Via 2 Giugno sono presenti i Mercatini di beneficenza, grazie ai quali sarà possibile sostenere le associazioni del territorio scegliendo per i propri cari doni all’insegna della fratellanza e della solidarietà.

Domenica 18 dicembre, dalle 9 alle 20, si terrà inoltre in Piazza Boccaccio la Fiera di Boccaccio con circa 50 banchi di tutti i generi: moda, accessori abbigliamento, tessuti, casalinghi, vintage e usato, intimo, calzature e anche alimentari.

In occasione degli eventi della rassegna “Certaldo illumina il Natale” sarà possibile fare shopping anche nelle vie del centro urbano, con tante proposte per tutti i gusti nei negozi del Centro commerciale naturale ConCertaldo.

L'iniziativa fa parte della rassegna "Certaldo illumina il Natale 2022", realizzata dal Comune di Certaldo in collaborazione con: Associazione Anthos, Associazione amici a 4 zampe, Associazione centro storico Certaldo alto, Associazione Genitori e Amici Istituto Comprensivo di Certaldo, Associazione Genitori Ragazzi Disabili, Associazione Polis, Auser verde, CCN con Certaldo, Croce Rossa Italiana Certaldo, Gruppo Fiat 500 Valdelsa, Istituto Comprensivo Certaldo, Istituto Maria Santissima Bambina, Misericordia Certaldo, Prociv Arci Certaldo, Proloco Certaldo, Rione Il Vicario.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa