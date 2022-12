Niccolò Ciatti, il padre dopo la conferma della condanna: "Continua la nostra battaglia"

Il tribunale regionale della Catalogna ha confermato la condanna a 15 anni per il ceceno Rassoul Bissoultanov che nel 2017 uccise con un calcio il giovane Niccolò Ciatti in una discoteca di Lloret de Mar. Questa la decisione della sentenza d'appello. Così ha commentato Luigi Ciatti, il padre del giovane fiorentino: "La vita di Niccolò non vale una condanna a 15 anni, l'imputato è fuggito ed ormai è libero. Anzi è stato fatto scappare: il giudice spagnolo nella sentenza di primo grado ha ritenuto che fosse sufficiente l'obbligo di firma settimanale, senza alcun controllo. In nome di Niccolò andremo avanti nella nostra battaglia giudiziaria. Presenteremo ricorso alla suprema corte in Spagna. Intanto va avanti il processo anche in Italia e pare che tra febbraio e marzo si possa concludere con una sentenza". Rassoul Bissoultanov al momento è latitante.