Un pulmino per gli scout: a Peccioli il dono di Noi per Voi

Un pulmino per muoversi sul territorio e accompagnare ragazze e ragazzi alle attività. È quanto ricevuto dalla parrocchia di Peccioli da Noi per Voi onlus, con la consegna ai piedi della Pieve di San Verano avvenuta domenica 11 dicembre nelle mani di don Carlo Gronchi. Tanti i giovani che hanno preso parte all'inaugurazione del mezzo, attrezzato con pedana per persone diversamente abili, che sarà utilizzato come spiegato dalla onlus soprattutto dal gruppo Scout per le uscite e i trasporti necessari.

Una donazione, dicono da Noi per Voi, frutto di raccolte fondi portate avanti nel tempo tramite più eventi, tra cui pranzi, cene e merende con i tradizionali bomboloni fabbricati dai volontari e appuntamenti svolti anche in collaborazione con altre associazioni del territorio, in virtù del progetto "Energie Sociali".

"Il periodo Covid ha rallentato un po' questo percorso ma alla fine ce l'abbiamo fatta - dicono dall'associazione pecciolese - un altro traguardo nel segno della nostra principale missione, che ha come obiettivi tutela e servizi per il mondo dell'infanzia. Con questo mezzo tanti giovani potranno partecipare e divertirsi in gruppo alle iniziative sul territorio".