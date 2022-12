Per evitare il traffico, viaggia sui binari: multato

Visto che c’era la coda per il traffico dell’ora di punta ha pensato bene di entrare nella sede tranviaria e percorrere i binari fino al primo varco per poi rientrare sulla carreggiata. Ma la sua bravata non è sfuggita alla pattuglia della Polizia Municipale presente in zona che, grazie alla targa del veicolo, è risalita al conducente. E per il conducente di un va da nove posti sono scattati multa e taglio dei punti sulla patente.

Il fatto risale a venerdì mattina. Gli agenti del Reparto di Rifredi, in servizio di viabilità all’incrocio tra viale Fratelli Rosselli e via della Scala, ha notato un van per trasporto persone che per superare la fila dei veicoli incolonnati per l’intenso traffico, complici l’ora di punta e la pioggia, è entrato nella sede tranviaria percorrendola fino al primo varco utile in direzione viale Strozzi. Il tutto incurante della presenza della pattuglia.

Gli agenti hanno quindi intimato l’alt al conducente che, per evitare il controllo, si è spostato all’improvviso sulla sinistra, creando pericolo per gli altri veicoli presenti in strada, per poi allontanarsi. La pattuglia grazie alla targa è risalita alla proprietaria, residente nella zona. Gli agenti si sono recati quindi presso l’abitazione della donna, dove tra l’altro hanno trovato anche il veicolo incriminato in sosta, e parlando con il convivente della proprietaria hanno avuto informazioni decisive: che il conducente era il nipote, che aveva lasciato in van parcheggiato circa un’ora prima, orario compatibile con il momento dell’infrazione, e il luogo dove poterlo rintracciare (un bar dove lavora). E qui lo hanno trovato: si tratta di un cittadino peruviano 30enne che prima ha confermato i fatti, poi ha cercato di ritrattare una volta informato delle conseguenze della sua bravata iniziando una discussione animata con gli agenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato multato per il transito sui binari tranviari e non essersi fermato all’alt imposto dagli agenti per un totale di 400 euro con la decurtazione di 3 punti sulla patente.