Posted Project, ultimo appuntamento del 2022 con Laba Firenze

Ultimo appuntamento del 2022 con “Posted Project”, il museo-vetrina della Laba di Firenze che consente agli allievi di Pittura di esporre i propri lavori in uno spazio del Dipartimento di Arti Visive che è situato a pochi metri dal marciapiede esterno e quindi visibile ai passanti. Un vero e proprio “museo urbano” che permette ai ragazzi di uscire dai laboratori e mostrarsi letteralmente al mondo esterno, mettendo in luce la propria creatività. Ma anche una occasione, per la città, di innestare suggestioni in chi passeggia: vere e proprie incursioni artistiche che irrompono nella quotidianità.

A chiudere il calendario di quest'anno sarà la studentessa Federica Tomasi con un olio su tela (50x70 cm) che indaga il rapporto tra natura e spazio e il loro eterno scambio. L'inaugurazione è fissata per giovedì 15 dicembre, alle ore 15, negli spazi di via Finlandia 10, a Firenze. L’opera resterà visibile h 24 fino al prossimo 20 gennaio 2023. Si chiude così un altro anno di “Posted Project” che diventa un vero e proprio palcoscenico per il talento dei giovani iscritti. Nel corso di 6 anni (il primo evento è stato organizzato nel maggio 2017, anno accademico 2016/2017) sono state realizzate oltre 30 mostre che hanno reso protagoniste le opere inedite degli iscritti Laba: un modo per sperimentare l'arte in tutte le sue possibili direzioni.

POSTED PROJECT: ALCUNE INFORMAZIONI - Posted Project è uno spazio espositivo che assomiglia a una vetrina, confinante con l’aula di Arti Visive della Laba di Firenze. Si trova, in particolare, su una linea di confine, tra i laboratori e l’ambiente esterno e accoglie di volta in volta le opere inedite degli studenti del terzo anno, selezionate dal docente di riferimento, il professor Fabio Cresci.

Posted Project diventa così un luogo unico nel suo genere: il simbolo del passaggio tra ciò che è la vita didattica all’interno dell’Accademia e un primo approccio con il pubblico, sospeso tra la dimensione laboratoriale e quella professionale.