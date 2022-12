Prodotti cosmetici senza indicazioni, una denuncia nel Cuoio

A San Miniato i carabinieri locali e i nas di Livorno hanno denunciato l'esercente di un negozio. Questi ha detenuto, per la vendita, prodotti cosmetici preconfezionati (ciglia e unghie finte di vari colori e formati) sprovvisti delle indicazioni obbligatorie in etichetta ed in lingua italiana. Nella circostanza i militari hanno sequestrato cautelarmente 149 confezioni dei citati articoli, per un valore di circa 1000 euro. Sono state elevate sanzioni pecuniarie.