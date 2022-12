Calcio a 5 e scuola, i progetti in memoria di Filippo Papini

Un incontro commovente e partecipato per ricordare Filippo Papini, il giovane fucecchiese scomparso nel 2021 all'età di 32 anni. Una giornata emotivamente coinvolgente, animata dalla voglia di tenere viva la memoria di un ragazzo pieno di vita. Lo scorso 3 dicembre il teatro - cinema Lux di Fucecchio, presso la Casa del Fanciullo, era pieno di amici, ciascuno con il proprio personale bagaglio di ricordi legati a Filippo, per partecipare alla presentazione dei progetti della onlus PAPO#9, creata dai genitori Gianluca e Stefania e da tante persone che, in nome di Filippo, hanno deciso di dedicarsi a progetti che coinvolgono i giovani nello sport e nella cittadinanza attiva, all'insegna di valori quali il rispetto e l'amicizia.

Un primo impegno ruota attorno alla progettazione di uno spazio sociale aperto, un luogo accogliente e aggregativo dove tutti possano sentirsi a proprio agio e condividere spazi multi generazionali, percorsi salute e sportivi, fitness street workout. Spazi ricchi di funzioni ludiche e sportive in un'area di Fucecchio, individuata insieme all'amministrazione comunale, che porterà il nome di Filippo.

Un secondo progetto riguarda poi la scuola media Montanelli-Petrarca che quest'anno sta abbracciando un percorso educativo-sportivo propedeutico al calcio a 5 nel quale proprio Gianluca Papini si spende con le sue competenze e con tanta voglia di trasmettere questa passione ai ragazzi.

Infine il PAPO FUTSAL LAB, un percorso formativo in grado di influenzare positivamente i tecnici, gli atleti, i genitori e tutti i collaboratori con una filosofia ben delineata, quella di elevare la cultura sociale educativa e far conoscere i valori dello sport. Nasce così una scuola calcio a 5 con un gruppo di giovani che, con passione, grinta ed entusiasmo, sfidano le squadre del campionato regionale F.I.G.C. Under 17, sotto la guida del tenace mister Gabriele Giovanneschi e del preparatore atletico Piero Masetti. Compatti e motivati rientrano da scuola e dopo un veloce pranzo si presentano agli allenamenti settimanali preparando i loro muscoli e le loro strategie per sfidare nel fine settimana gli avversari.

Tre progetti che arricchiscono il tessuto sociale e sportivo di Fucecchio, nel nome di Filippo Papini, e per i quali Gianluca e Stefania meritano un plauso speciale.

