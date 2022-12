Alberi e panchine abbracciano la nuova piazza Guido Rossa

Nuovi alberi, panchine e una pavimentazione che renda più che mai la piazza un luogo di gioco per i più piccoli e non solo, grazie alla raffigurazione del Gioco dell'oca. Tutto questo interesserà piazza Guido Rossa, nella zona di Serravalle, destinataria di un progetto di riqualificazione elaborato dall'ufficio Tecnico comunale. Nei giorni scorsi, è stato affidato l'appalto relativo alla realizzazione di pavimentazione e arredi alla ditta Italian Garden srl per una spesa totale di circa 25.800 euro. La realizzazione dell'intervento è prevista entro la primavera 2023.

Al centro del 'disegno', uno specifico progetto che prevede la sostituzione delle attrezzature presenti, vedi panchine e cestini che mostrano segni di degrado e rottura, oltre a integrare la dotazione di alberi con nuovi elementi. Tutto per rendere quella zona della città poco distante dal parco di Serravalle e dai servizi un luogo di ritrovo e socializzazione per eccellenza. E la nuova pavimentazione ludica farà il resto proprio grazie alla porzione 'contenente' gli elementi del Gioco dell'oca. Una interpretazione dello spazio pubblico più che mai viva.

Entrando nel dettaglio degli interventi, finalizzati a costruire aree totalmente accessibili in un'ottica di abbattimento delle barriere architettoniche, la pavimentazione - gioco sarà realizzata con gomma colata, drenante, antiscivolo e atossica, mentre le nuove panchine saranno in materiale riciclato e riciclabile, recuperato dalla raccolta differenziata. Il tutto nell'ottica di ridurre l'impatto ambientale dell'intervento e di un'assoluta attenzione alla tutela dell'ambiente supportata anche dalla scelta di inserire nuove alberature, per un totale di quattordici piante: sei saranno sistemate sulla piazza che affaccia su viale delle Olimpiadi, otto nelle aiuole prospicienti il parcheggio. E' stata scelta l'essenza del pero che non necessita di assidua manutenzione e garantisce una gradevole fioritura. A proposito del verde, la ditta appaltatrice dovrà farsi carico della manutenzione e dell'innaffiatura degli esemplari per i tre anni successivi all'impianto con eventuale sostituzione in caso di compromissione della pianta.

"Piazza Guido Rossa è uno spazio di incontro importante sul quale era necessario intervenire per restituirgli una migliore fruibilità e un ruolo più centrale nella quotidianità dei residenti del quartiere e non solo - spiega Adolfo Bellucci, assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli - Abbiamo quindi scelto di intervenire sostituendo gli arredi che mostravano evidenti segni di usura, a partire dalle panchine: al posto delle vecchie, saranno inserite panchine realizzate con materiale di riciclo, a basso impatto ambientale, e il progetto prevede anche la piantumazione di nuovi alberi che renderanno più verde la piazza e il parcheggio. Ma abbiamo deciso di andare oltre, rendendo piazza Guido Rossa un'area di gioco a disposizione di bambine e bambini, delle famiglie, grazie a una pavimentazione che raffigura essa stessa il 'tabellone' di un gioco. Questo perché siamo convinti che ogni intervento, anche una manutenzione, possa essere un'opportunità per arricchire la città e le sue funzioni sociali".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa