Sciopero generale, garantiti servizi essenziali a Montelupo

L'Amministrazione Comunale di Montelupo informa che CGIL - UIL hanno indetto uno sciopero generale per la giornata del 16 dicembre.

Per questa ragione saranno garantiti solamente i servizi essenziali.

• Stato civile: limitatamente ad accoglimento della registrazione di nascite e decessi (dalle ore 8.30 alle ore 13.00; numero per la reperibilità 334 1531242 );

• Servizi cimiteriali;

• Protezione Civile;

• Lavori Pubblici solo per interventi di manutenzione urgenti;

• Museo della ceramica, si garantisce l’apertura del museo, dalle ore 9.00 alle 13.00 e in caso di mancata adesione allo sciopero, l’apertura sarà prolungata fino all’orario di chiusura alle 19.00;

• Biblioteca e archivio storico, sono garantiti tutti i servizi dalle ore 9.00 alle 13.00 e in caso di mancata adesione allo sciopero, l’apertura sarà prolungata fino all’orario di chiusura alle 19.00.

Sarà garantito, inoltre, il trasporto scolastico.

Tutti gli altri servizi comunali potranno non essere garantiti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa