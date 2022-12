Sequestro di decine di capi di abbigliamento falso in un negozio di Prato

Sequestro in un negozio del Macrolotto zero a Prato. La polizia municipale ha sequestrato decine di capi di abbigliamento e accessori con marchi di varie case di alta moda contraffatti. I prodotti, 42 in tutto, erano nascosti in parte nel retrobottega e in parte all'interno di un pouf/contenitore che si trovava nella parte aperta al pubblico del negozio. Il titolare è stato denunciato per le ipotesi di commercio di prodotti contraffatti e ricettazione.