Due giorni dopo l'incidente a Pordenone, è morta Stella Laurini

E' morta lontano dalla sua Prato la 49enne Stella Laurini, trainer di programmazione neurolinguistica, dopo un incidente avvenuto a Spilimbergo, provincia di Pordenone. Si trovava in viaggio per lavoro. La sua auto si era scontrata con un tir e nonostante il ricovero al Santa Maria della Misericordia di Udine non c'è stato niente da fare. I vigili del fuoco del locale distaccamento l'avevano estratta dalle lamiere dell'auto che si era ribaltata più volte. Dopo quasi 2 giorni di lotta tra la vita e la morte, Stella Laurini si è spenta. La vittima aveva acconsentito alla donazione degli organi quando era in vita e così è stato fatto.