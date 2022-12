Tnt Empoli, super Alessandro Zannelli al campionato toscano Assoluto in vasca corta

Super Alessandro Zannelli al campionato toscano Assoluto in vasca corta. L'alfiere del T.N.T. Empoli, a Livorno-Bastia nella piscina da 25 metri 'Massimo Rosi', è stato un primattore della rassegna, confermando la supremazia regionale come 'ranista' nei Senior. Il ventiseienne ha conquistato la medaglia d'oro sia nei 100 - col tempo di 1'01"59 - sia nei 200, dove ha nuotato in 2'11"88, ottenendo anche quella d'argento sui 50 rana. L'atleta nativo di San Miniato è poi giunto settimo nei 200 misti. Il capitano biancazzurro ha pertanto acquisito 91 dei 115 punti della società empolese, quattordicesima nella classifica di tutte le categorie. Anita Savino, classe 2006 Cadetti, ha aggiunto 22 punti con 100 e 200 farfalla, insieme a 2 nei 200 misti. Un terzo portacolori, il ventiduenne Daniele Toni, ha disputato i 200 farfalla Senior senza però entrare in zona-punti.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli