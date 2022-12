Vinci Photo Contest, la premiazione alla Casa del Popolo

Si è riunita negli scorsi giorni la giuria per il 9° Vinci Photo Contest Concorso Fotografico Nazionale. Tre i temi in ballo: libero in bianco e nero, libero a colori, attualità.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 17 dicembre alle 17 presso il Foto Club Vinci alla Casa del Popolo Oreste Ristori di via Limitese a Vinci.

Di seguito il programma di Sabato 17 Dicembre 2022

Ore 15.30 Premiazione Concorso 2° Amore & Rabbia Verzino

Ore 16.00 Premiazione 9° Vinci Photo Contest Concorso Nazionale

Premiazione Concorso Fotografico Soci Foto Club Vinci

Ore 17.30 Presentazione Libro Stefano Valori

Ore 18.00 Consegna Attestati Corsisti Foto Club Vinci & Awards 2022

Ore 19.00 Apericena Natalizio aperto a tutti costo 15 €

Per info

cell. 3281736090

info@fotoclubvinci.it