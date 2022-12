Geologia e mondo agro-vinicolo, firmato importante accordo a Montespertoli

Promozione e diffusione della cultura geologica, valorizzazione della geodiversità del territorio e delle interazioni con la filiera agro-vinicola, sono i cardini della collaborazione tecnico-scientifica previsti dal protocollo di intesa sottoscritto nei giorni scorsi tra Comune di Montespertoli, Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze, Ordine e Fondazione dei Geologi della Toscana.

Il protocollo di intesa, di durata triennale, ha come referenti scientifici Marco Benvenuti per il Dipartimento di Scienze della Terra, Diego Corpora per il Comune di Montespertoli, Riccardo Martelli per l’Ordine dei Geologi della Toscana ed Elisa Livi per la Fondazione, Marco Benvenuti coordinatore scientifico del foglio geologico Firenze Carg dell’Ispra.

Il documento nasce dalla volontà comune dei soggetti coinvolti di promuovere la valorizzazione e la divulgazione degli aspetti geologici e geomorfologici del territorio comunale, nonché di ampliare tra la cittadinanza la conoscenza e consapevolezza dei georischi che lo caratterizzano. Il valore aggiunto dell’accordo è rappresentato dall’integrazione delle specifiche competenze, conoscenze, esperienze e risorse di ogni soggetto firmatario, che agevolerà lo svolgimento delle reciproche attività istituzionali nei settori di interesse comune.

«Questo accordo rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra mondo accademico, professionale ed enti locali per la valorizzazione e divulgazione delle caratteristiche geologiche di un territorio e dei processi che ne plasmano le forme – commenta Elisa Livi –. Il territorio comunale di Montespertoli è diffusamente permeato da attività della filiera agro-vinicola e agrituristica, rendendo quotidiana l’interazione tra l’ambito socio-economico, il substrato geologico e le forme dei versanti modellati geomorfologicamente. Auspichiamo di cuore che questa esperienza possa diventare un modello da estendere a molte altre realtà territoriali».

«Il nostro Ordine porta avanti da anni – prosegue Riccardo Martelli – una proposta di legge regionale per la tutela del patrimonio geologico, volta a riconoscere il pubblico interesse nella tutela, protezione, conservazione e valorizzazione della geodiversità regionale, che speriamo possa diventare realtà in tempi brevi. Le finalità del protocollo di intesa si inseriscono appieno in questo percorso di valorizzazione del patrimonio geologico e diffusione della cultura geologica».

«La collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra e con l'Ordine dei Geologi ci aiuterà a divulgare l'informazione e la consapevolezza tra i cittadini della natura del nostro territorio. Lavoreremo insieme in un percorso di partecipazione attiva verso cittadini, imprese e associazioni per incentivare lo sviluppo rurale proteggendone il patrimonio e difendendolo da tecniche che non rispondano ai principi di tutela ambientale e della salute umana» aggiunge il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini.

Fonte: Ufficio Stampa