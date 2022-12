Cerbaia, nasce un bosco con trecento alberi

La giunta Ciappi risponde alla necessità di intraprendere politiche ed azioni efficaci che possano contrastare il trend dei cambiamenti climatici e gli effetti sull'ambiente. La natura, che nel paesaggio Chianti ha un ruolo consolidato di protagonista, aumenta il proprio capitale con la realizzazione di un bosco urbano, il più ampio dell'area chiantigiana, finalizzato a rallentare il riscaldamento globale, a ridurre le emissioni di CO2 nell'ambiente e dunque rendere il territorio più pulito, resiliente e vivibile. L'amministrazione comunale ha investito 220mila euro per piantare 300 alberi in un'area di campagna, nella frazione di Cerbaia.

"Si tratta di un esteso campo inutilizzato e incolto - spiega il sindaco Roberto Ciappi - che abbiamo deciso di valorizzare e rinaturalizzare per creare un'infrastruttura verde urbana che possa offrire una varietà di benefici sotto il profilo ambientale, economico e sanitario". L'intervento nasce dalla convinzione che gli alberi e gli arbusti rappresentino infrastrutture verdi essenziali per il contrasto agli effetti crescenti del cambiamento climatico e dunque per il benessere fisiologico, sociologico dei territori urbani e periurbani. L'impegno del Comune di San Casciano in Val di Pesa, parte di un più ampio percorso e progetto di sviluppo sostenibile del territorio chiantigiano, scaturisce da un'azione di reinserimento puntuale del verde in un'area che da alcuni giorni accoglie 300 nuovi alberi e arricchisce la connotazione naturale del verde urbano. La zona interessata dal progetto di forestazione è situata a due passi dal paese di Cerbaia dove sono presenti una scuola primaria, un asilo nido, una scuola dell'infanzia, un centro socio culturale, vari impianti sportivi e tante attività associative ed economiche.

L’intervento verde, collegato al contesto e inserito nel territorio, vuole costituire un traino finalizzato ad un corretto sviluppo sostenibile. “Per innalzare la qualità della vita dei cittadini – continua il sindaco - attraverso il miglioramento della qualità dell'ambiente e dell'aria è necessario investire nella crescita green del territorio in forma preventiva e non solo nei momenti in cui si manifesta l'emergenza".

"Negli anni abbiamo lavorato alla progettazione e alla riqualificazione - conclude il sindaco Ciappi - realizzando opere pubbliche che potessero determinare benefici ambientali ed economici, utili a coprire il fabbisogno energetico di spazi, edifici e immobili comunali, come scuole e parcheggi, abbiamo scommesso sulla attuazione di numerosi investimenti trasversali, caratterizzati da un utilizzo integrato delle energie rinnovabili e alternative, lo attestano i tanti interventi effettuati per l'installazione di luci a led, caldaie a biomasse, pannelli solari e fotovoltaici, impianti geotermici, riteniamo che questa sia la strada giusta da percorrere insieme come territorio del Chianti Fiorentino".

