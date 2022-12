Cerreto Medicea, gli eventi per la Via dei Presepi

Prosegue nel centro storico, l’XI edizione della Via dei Presepi di Cerreto Guidi che inaugurata nei giorni scorsi, alla presenza del Presidente della Regione Eugenio Giani, sarà visitabile fino al 15 gennaio. Il programma della Via dei Presepi, oltre alla visita dei numerosi presepi allestiti, prevede tante iniziative collaterali. Il prossimo fine settimana è ricco di appuntamenti.

Venerdì 16 dicembre

Nei locali della Biblioteca comunale “Emma Perodi”, si terrà alle ore 21,00 “L’uomo che sognava gli struzzi”, un monologo teatrale di Bepi Vigna, con Fabrizio Passerotti per la regia di Giulia D’Agostini. Lo spettacolo è una produzione I Girasogni.

Sabato 17 dicembre

Alle ore 16,00 nei locali della Villa Medicea verrà inaugurata la bella mostra di Massimo Tosi “Cerreto Medicea”. Il programma proseguirà alle ore 18,00, in Piazza Vittorio Emanuele II, “Il Presepe di Francesco: l’origine del presepe ed i suoi significati”, già proposto in occasione dell’inaugurazione in Biblioteca, con disegni dal vivo di grande suggestione.

Domenica 18 dicembre

Alle ore 17,30 nella Chiesa della Compagnia, ecco “Incanto di Natale” con l’Ensemble Vocale Tempus Floridum. In programma canti di Natale antichi e contemporanei a cura di Muzika Aps musica&cultura.

Alle ore 18,00, infine, nello spazio antistante la Pieve di San Leonardo, si terrà il “Presepe vivente” a cura della Parrocchia di San Leonardo e dell’Associazione culturale “La Maschera”.

XI Via dei Presepi di Cerreto Guidi

8 dicembre 2022- 15 gennaio 2023

Ingresso gratuito.

Per info e prenotazioni:

Ufficio turistico comunale (0571 55671; info@prolococerretoguidi.it);

Ufficio Cultura e Turismo del Comune (0571 906225);

Per il Presepe all’Uncinetto - Gessica Mancini (377.1897975).

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa