Con Grosseto e Firenze si chiude il 2022 di Gialloblu e Basket Castelfiorentino

Domani alle ore 21 la C Femminile riceve Firenze mentre sabato alle 20 la Promozione ospita Grosseto.

Si chiude davanti al pubblico amico il 2022 delle squadre senior targate Basket Castelfiorentino e Gialloblu Castelfiorentino, impegnate rispettivamente nell’ultima giornata della prima fase del campionato di C Femminile e nella penultima giornata di andata del campionato di Promozione.

Domani alle ore 21 le ragazze del Basket Castelfiorentino riceveranno al PalaGilardetti la Pallacanestro Femminile Firenze, seconda della classe, per provare a chiudere con il botto questa prima parte di stagione (arbitro Borsani di Pescia). Con il passaggio alla seconda fase di promozione ormai ipotecato, le gialloblu di Jacopo Giusti scenderanno in campo spinte dalla volontà di inseguire il colpaccio contro una delle indiscusse big e chiudere in bellezza il 2022.

Sabato alle ore 20, invece, sarà la volta del Gialloblu Castelfiorentino, che al PalaBetti ospiterà il Grosseto Team 90, diretta inseguitrice a due lunghezze di distanza (arbitri Gigoni di Livorno, Profeti di Rosignano Marittimo). I ragazzi di coach Dario Chiarugi, dopo le vittorie ai danni di Laurenziana, Olimpia Legnaia e Costone Siena, proveranno a portare a quattro la striscia di risultati utili consecutivi con una vittoria che permetterebbe di spedire a -4 una diretta concorrente e congedarsi al meglio dal 2022.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino