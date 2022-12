Costituente Pd, iniziativa pubblica a Ponte a Elsa per il nuovo partito

Entra nel vivo la fase Costituente del Congresso PD. Parte infatti la consultazione pubblica rivolta a tutti i partecipanti (gli iscritti PD e gli esterni che hanno aderito), sulla base di un documento (la “Bussola).

Il Partito Democratico dell’Empolese Valdelsa ha organizzato per sabato 17 dicembre alle 9.30 alla casa del popolo di Ponte a Elsa un’iniziativa pubblica, che si inserisce nella fase costituente del congresso, che mira a stimolare la discussione di iscritti e simpatizzanti, a partire dal documento “Bussola” teso a facilitare la discussione.

Grazie alla Bussola sarà così possibile tenere in considerazione non solo gli esiti di dibattiti e discussioni collettive, ma anche le idee di tutti coloro che, singolarmente, vogliono dare il proprio contributo a questa fase costituente del nuovo PD.

La discussione del 17 dicembre si svilupperà per tavoli tematici che riprendono le domande aperte con cui si caratterizza la “Bussola” (lo strumento on-line predisposto dal partito per l’invio di contributi).

Di seguito l’elenco dei tavoli:

- Lavoro e Transizione Digitale

- Definizione del Sistema di Welfare

- Sanità

- Transizione Ecologica e Sviluppo Sostenibile

- Scuola, Università, Cultura

- Europa e Politica Internazionale

- Legge Elettorale e forma di governo

Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a questo indirizzo pdempolesevaldelsa@gmail.com o telefonare al 333 965 4737.