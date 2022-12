Droga al parcheggio della stazione, denunciato 23enne a Empoli

Ancora droga trovata nei pressi del Metropark, il parcheggio a due piani a servizio di Empoli in via XI Febbraio, zona stazione.

I carabinieri di Empoli ieri pomeriggio hanno denunciato un 23enne nigeriano per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato visto aggirarsi con sospetto in zona. Durante il controllo dei militari lui ha mostrato insofferenza e in tasca aveva una dose di eroina. La perquisizione approfondita negli uffici di via Tripoli ha permesso ai carabinieri di trovare 8 dosi di cocaina (4 g) e due dosi di marijuana (6 g), 640 contanti e un telefono cellulare, tutto sequestrato.

Il giovane è stato denunciato.