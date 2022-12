Un selfie con Babbo Natale e molto altro nel weekend di Castelfiorentino

L’atmosfera natalizia entra nel vivo, e si animano sempre di più a Castelfiorentino le vie del centro dedicate allo shopping, identificate dalle tradizionali “Luminarie”. Con l’approssimarsi delle feste, sabato e domenica sono in programma numerosi eventi, organizzati dall’associazione del CCN “Tre Piazze” e dalle associazioni del territorio: fin dal mattino di sabato (dalle 10.30) si potrà visitare in Corso Matteotti (spazio eventi Circolo “Il progresso”) la mostra mercato allestita dall’associazione “Senza Barriere onlus”, con possibilità di acquistare le decorazioni natalizie e i manufatti artigianali in legno realizzati dai ragazzi di Villa Balli e de “La Ginestra”, mentre nel pomeriggio (dalle 16.30 in poi) si terranno in Piazza Gramsci i laboratori per grandi e piccini organizzati dall’associazione Cetra e il mercatino curato dall’associazione “Neri-Ferramosca”. Sempre nel pomeriggio, nelle vie del centro, ci saranno le melodie natalizie del gruppo di ottoni “Squilibrass” (scuola di musica), mentre i più piccoli potranno dilettarsi a individuare la “cassetta postale” dove imbucare la lettera a Babbo Natale con i loro desideri o richieste di regali, e infine farsi immortalare in una foto-ricordo sul “Trono di Babbo Natale” con il personaggio di Topolino.



Domenica 18 dicembre è prevista la tradizionale castagnata organizzata dall’AVIS, che nel pomeriggio sarà affiancata dall’associazione “Ingegneria del Buon Sollazzo”, famosa per i suoi giochi in legno realizzati interamente a mano che anche in altre occasioni ha registrato grande successo. In serata, al Teatro del Popolo (ore 21.00, ingresso gratuito) tradizionale saggio di Natale della Scuola di Musica di Castelfiorentino.



Nel Centro storico alto, sarà visibile inoltre per l’intero periodo natalizio la “Via dei Presepi” curata dall’associazione “All’Ombra di Membrino” con tanti presepi artistici e artigianali lungo le vetrine, le finestre e all’aperto: fra questi ultimi, in modo particolare, si segnala l’enorme “Presepe luminoso” al Parco Piovanelli (pressi Pieve Sant’Ippolito), che è stato allestito in una seconda versione anche a Roma, presso la Basilica di Santa Maria Maggiore.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa