Fabiana Luperini alla Corratec: è la prima donna ds in una squadra maschile

La prima donna a diventare direttore sportivo di un team di ciclismo maschile non poteva che essere una delle cicliste più forti della storia, vale a dire Fabiana Luperini. Nata a Pontedera, originaria di Cascine di Buti, adesso scrive una pagina importantissima di storia.

Luperini lavorerà per la Corratec, una squadra toscana anche se lo sponsor è tedesco. Passata da poco alla categoria Professional, la Corratec ha come team manager Serge Persani. In squadra diversi talenti come Nicolas Della Valle o Attilio Viviani, fratello di Elia.

Si tratta di un incarico importante e, a suo modo, pionieristico, che riesce a rompere il muro tra ciclismo maschile e femminile. Luperini, 48 anni, in carriera ha vinto di tutto, basti pensare ai 5 Giri d'Italia e ai 3 Tour de France, con tanto di doppietta Giro-Tour nel 1995, 1996 e 1997. Adesso per 'Pantanina' si apre una nuova pagina dopo gli incarichi di ds nel femminile.